Transports publics vaudois – Mobilis augmente ses tarifs pour la première fois depuis 2016 Billets et abonnements de la communauté tarifaire vaudoise vont augmenter de 3,03%, en moyenne, dès décembre prochain. Jérôme Cachin

Un bus des Transports publics lausannois (TL) en ville de Lausanne. Certains usagers devront payer plus cher pour prendre place à bord. Pour d’autres, la facture baissera. 24 HEURES/Marie-Lou Dumauthioz

Les usagers vaudois des transports publics apprécieront les nuances. La hausse moyenne des tarifs sera de 3,03% à l’intérieur du réseau de la communauté tarifaire vaudoise Mobilis à compter du 10 décembre prochain. C’est un peu moins que les 4,3% de hausse moyenne pour la Suisse annoncée en avril dernier par l’alliance Swiss Pass, hausse qui s’applique au tarif interzone et aux abonnements généraux.

Dans la grille tarifaire de Mobilis, qui regroupe un patchwork de treize entreprises de transport, il y a d’autres nuances. Et elles sont de taille.

Des abos moins chers

Commençons par les bonnes nouvelles: les baisses. Elles concernent les abonnements annuels des catégories Adulte, Senior et Transmissibles. Ces derniers coûteront l’équivalent de neuf abonnements mensuels au lieu de dix aujourd’hui. Mais attention: comme le prix de l’abonnement mensuel va augmenter, les prix de ces futurs abonnements annuels baisseront dans une fourchette allant de 5% à 10%.

«Le Lausannois verra son abonnement annuel deux zones baisser de 38 francs, le pendulaire Vevey-Lausanne de 128 francs, et l’abonnement toutes zones baisse de 165 francs», indique Jérôme Moulin, responsable opérationnel de Mobilis.

«L’augmentation des tarifs est aussi due à une baisse des subventions fédérales pour les transports publics.» Jérôme Moulin, responsable opérationnel de Mobilis

Ensuite, les titres de transport les plus fréquents ne bougent pas. Il s’agit des cartes journalières, billets une et deux zones et court parcours, mais seulement en tarifs réduits. Pour tout le reste, il y a des augmentations: pour les billets individuels, les cartes journalières et les abonnements mensuels, la hausse moyenne est proche de 4%. Un billet trois zones passe de 11 fr. 20 à 11 fr. 60 (+3,57%), pour ne prendre qu’un exemple.

En outre, le FlexiAbo, expérimenté depuis 2021, sera pérennisé au sein de l’assortiment Mobilis. Il autorise 100 jours choisis de voyage, sur une année, pour un prix correspondant à la moitié du prix de l’abonnement annuel.

Inflation

Mobilis explique que c’est la première fois depuis 2016 que ses tarifs augmentent, parce qu’aujourd’hui les compagnies subissent l’inflation et son cortège de hausses des coûts: masse salariale, intérêts, maintenance et énergies. S’y ajoute la hausse de la TVA à partir de janvier prochain. «Mais l’augmentation des tarifs est aussi due à une baisse des subventions fédérales pour les transports publics», souligne Jérôme Moulin. Il note, en revanche, que l’effort financier du Canton permet d’amener davantage d’usagers réguliers sur les transports publics.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique.

