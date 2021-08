Première suisse dans le canton – Mobilis lance l’abonnement à la carte pour répondre au goût du jour La Communauté tarifaire vaudoise, avec le soutien logistique des TL, propose deux forfaits annuels flexibles pour 104 ou 156 jours au choix. Claude Beda

Le nouvel abonnement flexible devrait intéresser les étudiants, ici à la gare du M1 de l’EPFL. Frédéric Lemail/VQH

Première suisse dans le canton de Vaud: plus besoin de payer son abonnement de transports publics au tarif plein si on ne l’utilise que partiellement. Dès lundi, la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis (CTV) lance un nouvel abonnement, le FlexiAbo. Ce forfait annuel propose 104 ou 156 jours de trajet utilisables et activables au jour le jour. Le prix, divisé par 3 ou par 2, est adapté à chacune des deux offres.

«Le surveillant des prix exige depuis quelques mois des baisses tarifaires et de nouvelles offres dans les transports publics. La pandémie a, en outre, modifié les manières de se déplacer des pendulaires, commente Alexa Besson, responsable des produits aux Transports publics lausannois (TL). Avec le FlexiAbo, nous voulons répondre à ces deux réalités.» Aux yeux de Stefan Meierhans, Monsieur Prix, le système tarifaire en vigueur est aujourd’hui désuet et l’abonnement mensuel ou annuel quasi dépassé.