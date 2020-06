Chalets de la Grande-Cariçaie – Mobilisation pour sauvegarder un patrimoine Face à la volonté des Cantons de Vaud et Fribourg de démanteler quelque 160 chalets bâtis dans les réserves, la riposte s’organise. Sébastien Galliker

Avec une procédure de résiliation de bail sur Vaud et de modification du plan d’affectation cantonal sur Fribourg, le sort de quelque 160 chalets bâtis sur la rive sud du lac de Neuchâtel (ici à Font) est en jeu. Jean-Paul Guinnard

Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, la nature se porte plutôt bien, merci pour elle. Alors que le Canton de Fribourg vient de mettre à l’enquête une modification de son plan d’affectation cantonal et que son homologue vaudois a entrepris une autre procédure allant vers le démantèlement de quelque 160 chalets construits dans la Grande-Cariçaie, qu’est-ce qui prouve que les constructions centenaires nuisent à la nature? Alors que la Grand Conseil vaudois devait débattre d’une pétition sur la thématique mardi, les propriétaires fribourgeois ont tenté de poser cette question lundi soir lors d’une séance d’information. Tout en rappelant l’importance patrimoniale de ces maisonnettes.

«Si on enlève ces chalets, c’est un patrimoine qui sera perdu éternellement» Rosemarie Vaucher-Arm

«Si on enlève ces chalets, c’est un patrimoine qui sera perdu éternellement», s’est émue Rosemarie Vaucher-Arm, fille et sœur d’une famille de pêcheurs, rappelant au passage que le chalet familial n’est raccordé ni au réseau d’eau, ni à l’électricité. Et surtout que sa famille entretient les lieux, les nettoie, chaque fois qu’ils y sont. «Les experts disent qu’il n’y a pas de place pour des privilèges privés dans une zone naturelle de l’État», a répondu le conseiller d’État Jean-François Steiert à ces interrogations.

Retombées touristiques

L’affaire pourrait prochainement ne plus seulement concerner les propriétaires de chalets, réunis au sein d’une association. Députée fribourgeoise et présidente d’Estavayer-Payerne Tourisme, Anne Meyer-Lötscher vient de lancer un sondage en ligne sur la question par le biais de sa page Facebook. «Après seulement quarante-huit heures, plus de 350 personnes se sont prononcées en faveur du maintien de ces constructions contre seulement 17 pour le démantèlement. Et plus de 80 seraient prêts à s’investir sur la question.»

Car ces constructions engendrent aussi des retombées touristiques sur la région. «Et n’ont pas empêché la Grande-Cariçaie de continuer à se développer, puisque de nouvelles espèces y sont souvent observées», ajoute l’élue.

«Ces constructions n’ont pas empêché la Grande-Cariçaie de continuer à se développer, puisque de nouvelles espèces y sont souvent observées» Anne Meyer-Lötscher, députée PDC fribourgeoise

Le débat aurait dû rebondir dans les travées du Grand Conseil vaudois. Par sept voix contre, trois pour et une abstention, la Commission thématique des pétitions proposait le classement de la pétition en faveur du maintien des cabanes, qui comportait 10’518 signatures, sur Vaud. Si la majorité pense que l’octroi d’autorisations à bien plaire est désormais échu et qu’il faut appliquer le droit en vigueur, un rapport de minorité propose de laisser le temps faire son œuvre, ces biens ne pouvant ni être vendus, ni transmis. La discussion n’a finalement pas eu lieu et sera reprise lors d’une prochaine séance.