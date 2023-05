Liberté de la presse – Mobilisation pour un journaliste incarcéré en Biélorussie Le journaliste Andrzej Poczobut de la «Gazeta Wyborcza» est emprisonné depuis deux ans. La Leading european newspaper alliance, dont fait partie Tamedia, appelle à sa libération. Bartosz T. Wielinski , rédacteur en chef de la «Gazeta Wyborcza»

Le journaliste Andrzej Poczobut est incarcéré depuis deux ans en Biélorussie. Rafal Malko/Agencja Wyborcza.pl

Le 8 février, tout le service étranger du journal polonais «Gazeta Wyborcza» aurait dû se rendre dans le bâtiment sordide du Tribunal de district de Grodno, une ville de 360’000 habitants et habitantes située dans l’ouest de la Biélorussie. Nous aurions dû nous y rendre pour manifester notre solidarité et notre soutien à notre ami Andrzej Poczobut, correspondant de longue date de la «Gazeta Wyborcza» dans ce pays. Andrzej Poczobut a été arrêté par le KGB biélorusse il y a deux ans sous de fausses accusations de promotion du nazisme et de propagation de haine ethnique.

Le 8 février, le procès pénal d’Andrzej Poczobut s’est achevé. Le juge Dmitry Bubenchik, qui avait déjà condamné plusieurs membres de l’opposition à de lourdes peines, a rendu un nouveau verdict draconien. Andrzej Poczobut devra purger une peine de 8 ans dans une colonie pénitentiaire, la version biélorusse du goulag soviétique. Nous aurions dû être avec lui ce jour-là. Mais nous n’avons pas pu.

En août 2020, Alexandre Loukachenko a refusé de lâcher le pouvoir après sa réélection contestée. Keystone/Alexander Astafyev

Si nous nous étions rendus en Biélorussie, nous aurions été arrêtés dès que nous aurions eu franchi la frontière. Beaucoup d’entre nous ont déjà été interdits d’entrée dans le pays. C’est la punition infligée aux journalistes qui publient la vérité sur la dictature qui règne dans ce pays depuis les années 1990. Andrzej Poczobut, lorsqu’il écrivait pour la «Gazeta Wyborcza», a été condamné à de nombreuses amendes et a même passé trois mois en prison pour avoir qualifié le président Alexandre Loukachenko de «dictateur», ce qui était considéré comme une grave diffamation à l’égard du chef de l’État. Andrzej Poczobut ne voulait pas fuir à l’Ouest, ni même abandonner le journalisme. Il considérait son travail comme une mission.

Le régime a donné un tour de vis, mais il a tout de même toléré les journalistes et les activistes indépendants. Lorsqu’en août 2020, Loukachenko a truqué l’élection présidentielle et que les Biélorusses sont descendus en masse dans la rue pour protester, il a décidé de réprimer de manière sanglante tous les opposants. Des milliers de personnes sont arrêtées. Quelques heures avant que les agents du KGB ne lui passent les menottes, Andrzej Poczobut a réussi à nous envoyer son dernier article. En octobre 2022, lors de son arrestation, il a même été déclaré terroriste. Apparemment, le régime considère les journalistes comme une menace mortelle.

Les destins de l’Ukraine et de la Biélorussie sont liés

Alors qu’Andrzej Poczobut se trouvait dans la tristement célèbre prison de Zhodino en attendant que le KGB termine son enquête, la Russie a envahi l’Ukraine. Il est devenu évident que les élections truquées et la répression sanglante de l’opposition par Loukachenko n’étaient qu’un prélude délibéré à une attaque russe contre un pays voisin. En 2020, Loukachenko a sauvé sa tête grâce à l’aide de Vladimir Poutine. Pour rembourser sa dette, il a donné à la Russie le contrôle du pays et a permis aux forces terrestres, aux troupes aériennes et aux missiles russes d’utiliser les bases et les installations militaires biélorusses pour attaquer l’Ukraine. Sans le contrôle de la Biélorussie, Poutine n’aurait pas pu atteindre l’Ukraine.

LENA, c’est quoi? Afficher plus La Leading European Newspaper Alliance (LENA) regroupe divers grands journaux européens dont fait également partie cette rédaction. L’alliance réunit des journaux issus de six pays. L’accord comprend notamment un système d’échange d’articles. À l’origine du projet LENA, le groupe Tamedia, éditeur de la «Tribune de Genève» et de «24 heures», compte ainsi enrichir encore son contenu rédactionnel aussi bien dans les éditions papier que sur ses sites web.

Aujourd’hui, alors que le monde occidental lit des rapports sur les crimes commis par l’armée russe à Boutcha, Irpin, Izioum et Kherson, les gens ont tendance à oublier les souffrances de la Biélorussie. À tort. L’oppression dans le pays a atteint un niveau pratiquement totalitaire. Le nombre de prisonniers politiques a atteint 1500 et continue d’augmenter. Les peines prononcées à l’issue de procès rapides et inéquitables sont draconiennes. Certains prisonniers risquent la peine de mort, alors que la Biélorussie est le seul pays d’Europe où elle est appliquée.

«Nous ne choisissons pas l’époque dans laquelle nous vivons, mais nous choisissons la manière dont nous vivons cette époque.» Andrzej Poczobut, Correspondant de la «Gazeta Wyborcza» en Biélorussie

Malgré cela, le peuple biélorusse résiste. Des militants, reprenant les actions des partisans de la Seconde Guerre mondiale, ont détruit à grande échelle des voies ferrées et des équipements de contrôle des trains afin d’entraver efficacement le redéploiement des troupes russes sur la ligne de front. En Ukraine, le régiment Kostus Kalinovsky, composé de volontaires biélorusses, lutte contre la Russie. Il défend Kiev et d’autres villes de l’est de l’Ukraine. Les volontaires biélorusses espèrent qu’une fois la Russie vaincue sur le sol ukrainien, ils pourront libérer leur pays. En effet, les destins de l’Ukraine et de la Biélorussie sont liés. Si un pays retrouve sa liberté, l’autre l’obtiendra également. Il ne peut y avoir de Biélorussie libre sans Ukraine libre, la liberté de l’Ukraine sera menacée si la Biélorussie reste une dictature.

Le pouvoir des impuissants

Andrzej Poczobut se bat également pour la liberté de son pays. Il suit les traces de Nelson Mandela, Lech Walesa et Václav Havel. Il y a un an, le régime lui a proposé de sortir de prison à condition qu’il s’humilie devant Loukachenko, qu’il parte en Pologne et qu’il ne revienne jamais en Biélorussie. Andrzej Poczobut a fermement rejeté cette offre. En représailles, son régime carcéral a été durci, il a été délibérément infecté par le coronavirus et privé des lettres de ses enfants. Andrzej Poczobut est resté inébranlable. Quinze minutes après le début de son procès, le tribunal a classé la procédure et ordonné de vider la salle d’audience. Entre-temps, un photographe de l’agence photographique nationale biélorusse a réussi à prendre quelques photos d’Andrzej Poczobut. Nous avons vu un homme mal nourri avec des traces de torture sur le visage. C’est le prix qu’Andrzej paie pour ses bravades.

«Nous ne choisissons pas l’époque dans laquelle nous vivons, mais nous choisissons la manière dont nous vivons cette époque», a-t-il écrit dans l’un des messages secrets sortis clandestinement de la prison.

Andrzej Poczobut montre le pouvoir des impuissants. Il inspire la résistance. Il montre ce que signifie être un journaliste en période d’oppression. Le prix qu’il paie pour cela est lourd.

Nous n’avons pas pu assister au procès d’Andrzej Poczobut à Grodno. Cependant, il ne se passe pas un jour sans que nous ne rappelions au monde son cas. Nous nous attendons à ce que le régime qui a dicté la sentence draconienne au tribunal le traite aussi bestialement lorsqu’il arrivera dans la colonie pénitentiaire pour y purger sa peine.

Tout en admirant la défense héroïque de l’Ukraine, nous ne devons pas oublier la Biélorussie qui lutte contre la dictature et ses héros. L’un d’entre eux est notre ami et journaliste, Andrzej Poczobut.

