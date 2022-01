C’est vous qui le dites 26 janvier - Mobilité, aide à la presse, religion, ski

ski

La tentation de se laisser glisser sans retenue

Parmi les causes à l’origine de ces drames, encore et toujours le comportement humain, comme la surévaluation de ses capacités, l’inconscience ou pire l’ignorance volontaire du danger que fait courir à autrui une vitesse excessive et non maîtrisée. Curieusement, une cause pourtant évidente n’est jamais évoquée.