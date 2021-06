Sommet Biden Poutine – Aéroport, autoroute, Rive droite, hyper-centre: les points chauds potentiels se multiplient Le «U lacustre» est bouclé jusqu’à minuit. Des fermetures supplémentaires ponctuelles sont à craindre. L’autoroute sera brièvement coupée à la mi-journée. Le pôle TPG de Bel-Air sera touché. Marc Moulin

Genève, 15 juin 2021. Grand-Saconnex, place de Carantec. Secteur bouclé mardi après-midi pour le passage du convoi du président des États-Unis Joe Biden. Photo: LAURENT GUIRAUD Laurent Guiraud/Tamedia

De très nombreuses lignes des TPG sont perturbées ce mercredi matin, jour J du sommet américano-russe entre Joe Biden, arrivé mardi après-midi, et Vladimir Poutine, attendu ce mercredi à la mi-journée. La régie annonce en particulier des retards de près d’une heure sur les lignes qui desservent la rive gauche du lac, en raison de la surcharge de trafic.

Comme annoncé, l’ensemble du «U lacustre» a été fermé avant l’aube, une situation qui concerne tout le pourtour de la rade – pont du Mont-Blanc compris – des parcs de la Rive droite jusqu’à la rampe de Cologny, ainsi que la rue Alice-et-William-Favre et la route de Frontenex. Cette fermeture doit se prolonger jusqu’à minuit.

Le périmètre de l’Hôtel Intercontinental, où séjourne le président Biden, restera bouclé jusqu’à jeudi matin 6 h. Cela affecte le chemin du Petit-Saconnex et la route de Ferney entre la place des Nations et la route des Morillons.

Fermetures ponctuelles à redouter

D’autres fermetures ponctuelles d’artères sont à redouter, même si leur horaire est difficile à prévoir puisque nul ne sait quand la rencontre au sommet, agendée dès la mi-journée à la Villa La Grange, s’achèvera et quand les délégations plieront bagage, entraînant dans leur sillage des perturbations dans le secteur aéroportuaire. Celles-ci peuvent toucher les accès au terminal ainsi que les artères situées dans l’axe de la piste d’atterrissage au moment des mouvements aériens.

Mardi en pleine heure de pointe du soir, le pont du Mont-Blanc a déjà été clos temporairement, entraînant de gros engorgements en ville. Il s’agissait d’assurer le transfert sécurisé du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, jusqu’au Mandarin Oriental, qui héberge la délégation de ce pays.

Les autorités ont recommandé aux Genevois d’éviter au maximum de se déplacer en cette journée particulière. Un appel qui semble avoir été entendu. L’indicateur de fluidité du fabricant de GPS TomTom fait état d’un allongement des parcours de 33% ce mercredi matin à 8 h – une congestion inférieure de 7 points à celle enregistrée il y a tout juste un an et de 16 points par rapport à celle connue à la même époque en 2019.

La police cantonale promet de communiquer au fil de la journée au sujet des perturbations ponctuelles. Elle s’attend à un fort impact sur «une large bande» allant de l’aéroport à la Rive droite (quai Wilson) jusqu’à l’aéroport à la mi-journée, lors de l’arrivée du président Poutine, qui pourrait également affecter l’autoroute. En fin de matinée, la police cantonale confirme que des sorties forcées seront imposées au trafic autoroutier entre Meyrin et Coppet pour une durée aussi courte que possible. L’autre moment sensible devrait intervenir en fin de journée et toucher le même secteur.

Midi compliqué au centre-ville

Selon les TPG, un convoi diplomatique russe circulera à la mi-journée du Mandarin Oriental - où la délégation réside - jusqu’à Cointrin par un itinéraire inconnu qui pourrait impacter Bel-Air, ce pôle majeur du réseau de transports publics, tout proche de l’hôtel. On s’attend dès lors à de fortes perturbations du réseau de 11h30 à 13h30, dans tout le centre-ville, Rues Basses comprises. Vers 11h20, une de nos reporters confirme que les convois ont déserté les lignes. Les TPG confirment que des interruptions de service sont à l’ordre du jour sur tout l’hyper-centre (Rive, Cornavin, Coutance, Bel.Air et Rues Basses). Le conseil du jour: privilégier autant que possible le train, le Léman Express étant préservé du fait de son parcours en grande partie souterrain.

Les TPG n’ont pas encore pu résorber, en fin de matinée, les gros retards qui ont frappé les lignes desservant la Rive gauche du lac en raison de la fermeture du « U lacustre » et des reports de trafic engendrés. Un triangle Hermance-Gy-Ville reste perturbé. L’opérateur s’attend à une après-midi moins tendue avant de nouvelles difficultés en soirée lors du départ des délégations.

Les prévisions des TPG en infographie. TPG

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.