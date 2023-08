Mobilité douce – PubliBike rouvre ses stations fermées pour cause de vandalisme La société a dû recourir à plusieurs ateliers en Suisse pour réparer les centaines de vélos vandalisés dans la région lausannoise. Réouverture des stations dès vendredi. Claude Beda

Mi-juillet, près de 400 des 557 vélos du réseau Lausanne-Morges étaient vandalisés ou portés disparus. FLORIAN CELLA

Les mécaniciens ont sué pour réparer les dégâts. Après une course contre la montre, PubliBike est en mesure de rouvrir ses stations lausannoises fermées pour cause de vandalisme. Mi-juillet, près de 400 des 557 vélos du réseau Lausanne-Morges étaient vandalisés ou portés disparus. Une hécatombe inédite à l’échelle suisse, qui forçait la société à fermer neuf des 53 stations de la région.

«Nous avons décidé de rouvrir ces stations, car nous avons constaté une stabilisation des déprédations à Lausanne.» Markus Bacher, CEO de PubliBike

«Nous avons dû avoir recours à plusieurs ateliers en Suisse, en plus de celui de Lonay, pour réparer les vélos vandalisés, explique Markus Bacher, CEO. Notre équipe de maintenance a concentré tous ses efforts pour remettre à niveau la flotte.» Par ailleurs, PubliBike est partenaire avec la Fondation Le Relais, qui s’occupe des réparations via son programme de réinsertion socioprofessionnelle.

En deux temps

Cinq stations (Siège du CIO, Ouchy, Grand-Rive, Gare de Pully-Nord, Gare de Pully-Sud) rouvriront vendredi et les quatre autres (Halte de Malley, Paudex, Riponne, Chauderon) rouvriront mardi. «Nous avons décidé de rouvrir ces stations, car nous avons constaté une stabilisation des déprédations à Lausanne. Grâce à notre collaboration avec la Ville et la police, nous estimons désormais que les actes de vandalisme n’affecteront pas plus que 5% de notre flotte dans la région.»

La situation a interloqué le CEO, qui n’avait jamais eu à gérer de vagues de déprédations de cette ampleur dans les autres grandes villes suisses. Selles éventrées, pneus crevés, cadres défoncés, il y a eu toutes sortes de déprédations. Certains ont été si importants que certains cycles ont fini à la déchèterie.

