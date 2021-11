C’est vous qui le dites 29 novembre - Mobilité, Échallens, pandémie, Union Européenne

Mobilité

Vélocratie… électrique

Dans le royaume de Lausanne, la petite reine est devenue tyrannique. Plantez un chantier sur une route, il y pousse une piste cyclable, que dis-je, une autoroute cyclable. Ces rutilantes rampes de lancement pour missiles à deux roues, plus ou moins guidés par un conducteur sans permis, contrairement aux autres véhicules qui roulent à même vitesse, envahissent l’espace public.

Public, vous avez dit? Même si le vélo électrique offre une alternative acceptable aux véhicules polluants, quelle place reste-t-il pour les quatre-roues et les bipèdes ou encore le bus? L’espace de ce dernier est de plus en plus restreint au profit des cyclomaniaques, tel que c’est le cas à l’avenue de Tivoli et tel que ce le sera à l’avenue d’Échallens.