Mobilité

La voiture en ville

Je salue pleinement la politique de nos édiles pour sa motivation à rendre plus vivables les quartiers lausannois, et de faire ainsi bénéficier leurs habitant(e)s de meilleures conditions environnementales. Cependant, une zone semble en être fâcheusement oubliée, à savoir le secteur Bergières-Grey marqué par une forte densité de population, avec des écoles très fréquentées, plus deux grands centres commerciaux.

Aux heures de pointe, les nombreux pendulaires motorisés (à deux ou quatre roues) s’y pressent (c’est le cas de le dire) sur ce qu’ils considèrent comme un périphérique, donc à voie rapide, et que ce soit en montée voire en descente, beaucoup y accélèrent comme des malades pour être sûr d’arriver assez tôt au prochain feu rouge. (Y compris sur les étroites contre-allées!)