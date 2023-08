Mobilité transfrontalière – Le tunnel du Mont-Blanc va être fermé jusqu’à la fin de l’année Dans quelques jours, l’ouvrage transalpin ne sera plus utilisable pendant plus de trois mois. D’importants travaux de rénovation doivent être entrepris. Fabrice Breithaupt

Le tunnel du Mont-Blanc est emprunté chaque jour en moyenne par plus de 1500 poids lourds et près de 3200 voitures. LUCIEN FORTUNATI

Dès la semaine prochaine, il ne sera plus du tout possible d’emprunter le tunnel du Mont-Blanc. L’un des plus longs tunnels routiers du monde, qui relie Chamonix en Haute-Savoie (France) à Courmayeur dans la vallée d’Aoste (Italie), à 80 km environ de Genève, va être fermé totalement pendant quinze semaines consécutives, du 4 septembre au 18 décembre.

Une autre fermeture d’une durée équivalente aura aussi lieu l’année prochaine. Ces deux fermetures doivent permettre la réalisation de lourds travaux de rénovation de la voûte.

Pérenniser le tunnel

«La période automnale a été choisie en raison de sa fréquentation plus basse», explique le Groupement européen d’intérêt économique du tunnel du Mont-Blanc (GEIE-TMB). Cette entité réunit les deux sociétés exploitant l’ouvrage: la française Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et la Société italienne du tunnel du Mont-Blanc (SITMB).

Les exploitants, qui mènent parallèlement le chantier de rénovation d’une partie de la dalle, s’en tenaient jusqu’alors à des fermetures nocturnes (mis à part une période de trois semaines à l’automne 2022). Mais aujourd’hui, l’état de l’infrastructure nécessite des travaux de génie civil de grande ampleur. D’où ces deux périodes de fermeture complète et de longue durée.

Pour rappel, le tunnel du Mont-Blanc a été construit dès janvier 1959 et inauguré en juillet 1965.

«Ces travaux sont nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage sur le long terme», souligne le GEIE-TMB.

Chantier expérimental

Le premier chantier-test, qui s’ouvre cette année, doit permettre la rénovation de 600 mètres de voûte en deux endroits. Si les résultats s’avèrent positifs, 600 mètres supplémentaires seront rénovés l’année prochaine.

Ces deux premières phases du chantier, qualifiées d’«expérimentales», ont un double intérêt. D’abord, refaire la voûte sur quatre tronçons, mesurant au total 1200 mètres de long, soit environ 10% de la longueur totale du tunnel, qui est de 11,6 km. Ensuite, mettre au point un calendrier le plus efficace possible pour les 90% restants, ceux-ci devant également être retapés au cours des années suivantes.

Les étapes 2023-2024 ont été budgétées à 50 millions d’euros au total. Le financement est assumé à parts égales par l’ATMB et la SITMB.

Itinéraires alternatifs et abonnements

D’un point de vue pratique, pendant la première fermeture du 4 septembre au 18 décembre prochains, les itinéraires alternatifs pour relier l’Italie par les Alpes sont, depuis la Suisse, le tunnel du Grand-Saint-Bernard, et, depuis la France, le col des Montets (via le tunnel du Grand-Saint-Bernard), le col du Petit-Saint-Bernard et le tunnel du Fréjus.

GEIE-TMB

Au niveau pécuniaire, les usagers ayant acheté des abonnements (10 ou 20 passages) ne seront pas prétérités financièrement par ces deux périodes de fermeture. Le GEIE-TMB assure que la validité des abonnements sera prolongée. «La date d’échéance de tous les abonnements en cours de validité à la date du début du chantier de rénovation de la voûte du tunnel (4 septembre 2023) sera prolongée de quatre mois.» Ainsi, un abonnement dont la date d’échéance est, par exemple, le 30 septembre 2023 sera prolongé au 31 janvier 2024.



Cette prolongation se fera automatiquement. Il ne sera donc pas nécessaire d’envoyer une demande spécifique, précise le GEIE-TMB.

Près de 5000 véhicules par jour

Le tunnel du Mont-Blanc est emprunté chaque jour en moyenne par plus de 1500 poids lourds et près de 3200 voitures (chiffres de 2022).

À noter que les véhicules légers sont les plus importants utilisateurs du tunnel en nombre. Ils représentaient 67% du trafic total en 2022.

