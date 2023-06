Rencontre – Moby, sauvé du ventre de la baleine Avec une régularité d’horloger maniaque, l’ancien roi de l’électropop revisite son propre catalogue. À l’heure d’une lecture symphonique, il revient sur ses joies et ses abîmes. Francois Barras

Moby porte désormais sur ses bras son dévouement à la cause animale. «Il n’y a pas de place pour l’auto apitoiement dans un monde où mille milliards d’animaux sont tués chaque année par l’homme.» Universal Music Group

On avait quitté Moby fâché, au terme d’un téléphone désagréable où celui qui venait alors en vedette au Paléo, en cet été 2009, laissait parler sa réputation taciturne. Quatorze ans plus tard, Nyon se passera de lui, comme les autres grandes scènes de festivals: le phénomène électropop du début du millénaire, qui vendait comme on se mouche 9 millions d’exemplaires de son album «Play», est descendu de son Olympe sans perdre la force de travail qui l’a toujours caractérisé: en trois ans, il a publié cinq disques entre chansons originales, mix tapes et remix de son catalogue. Le dernier en date, «Resound NYC», en offre une version si bellement orchestrée que le prestigieux label Deutsche Grammophon en assure l’hébergement.