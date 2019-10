Mode d'emploi pour élire nos conseillers nationaux

Le 20 octobre, les citoyens suisses se rendent aux urnes pour renouveller les 200 membres au Conseil national ainsi que les 46 sénateurs du Conseil des Etats. La plupart des Helvètes ont reçu leur matériel électoral, un matériel qui comporte de nombreuses listes. Et ce n'est pas évident de s'y retrouver pour voter correctement pour les membres du National. même avec les notices explicatives de la Confédération.

Tout d'abord, sachez qu'un seul bulletin dans l'enveloppe électorale, qu’il soit préimprimé ou non. Ensuite, il faut choisir des candidats et/ou des listes. Comment faire?

Option 1: Utiliser la liste imprimée telle quelle. Chaque candidat reçoit une voix, le parti reçoit autant de voix que la liste contient de candidats.

Option 2: Biffer sans remplacer. Les candidats biffés ne reçoivent aucune voix. Les lignes biffées, non remplacées, offrent tout de même une voix à la liste.

Option 3: «Panacher». En biffant un candidat d’une liste préimprimée, on peut le remplacer par un candidat d’une autre liste. Pour cela, il faut inscrire à la main le numéro, le prénom, le nom et le domicile.

Option 4: «Cumuler». Pour donner davantage de voix à un candidat, il est possible de l’inscrire deux fois. Pour cela, un autre candidat de la liste doit être biffé. Mais la même personne ne peut figurer au maximum que deux fois sur la liste.

Option 5: Bulletin vierge sans parti. Sur le bulletin vierge, il est possible d’inscrire autant de candidats que le canton compte de sièges. Il est aussi possible de cumuler les candidats, au maximum deux fois. Les lignes non remplies ne sont pas comptabilisées.

Option 6: Bulletin vierge avec un parti. Si l’on inscrit un parti sur le bulletin vierge, les lignes vides seront comptées comme autant de voix pour le parti. Attention : si l’on n’inscrit personne sur le bulletin vierge, le bulletin n’est pas valable...

Et pour finir? Signer la carte de vote, puis envoyer ou déposer l’enveloppe de vote à temps.

Sachez encore que les membres du Conseil national sont élus au scrutin proportionnel. Cela signifie que chaque parti obtient un nombre de sièges proportionnel à sa force numérique. Concrètement, ce n'est qu'après la répartition des sièges entre les partis que les candidats ayant recueilli le plus de suffrages obtiennent les sièges acquis par leur famille politique. A la différence du scrutin majoritaire appliqué pour l'élection du Conseil des Etats, le scrutin proportionnel permet ainsi aux petits partis d'accéder au Parlement.

