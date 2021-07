Mégachantier à New Delhi - Modi rase le centre de Delhi et réécrit l’histoire de l’Inde

Le chantier sur l’avenue du Roi, entre la résidence du président de la République et la Porte de l’Inde, au fond. Le projet «Central Vista» vise à construire un nouveau Parlement, dix ministères et une nouvelle résidence pour le premier ministre. Coût total: 2,4 milliards de francs. New Delhi, 31 mai 2021.

GETTY IMAGES