Il s’est battu contre l’époque – Mohamed Ali: sur le ring du XXe siècle Il s’est battu contre les hommes, contre les États-Unis, contre l’époque. Sur Arte, un documentaire de huit heures retrace la vie du boxeur qui incarne – selon Norman Mailer – «l’esprit même du XXe siècle». Jean Ammann

Mohamed Ali secouera de ses poings l’histoire du XX e siècle. BETTMANN / GETTY IMAGES

En novembre 2000, le journal «L’Équipe» avait dressé le classement des plus grands champions de ce XXe siècle finissant: le titre revint à Pelé et Mohamed Ali, aussi connu sous le nom de Cassius Clay, fut le numéro 2. Quelle insulte pour celui qui passa sa vie à revendiquer le titre de «greatest», le plus grand. Le plus grand de quoi? De la boxe, du sport? De l’évolution, du cosmos, probablement. Aussi risible que soit cette tentative de hit-parade, «L’Équipe» avait peut-être raison: Mohamed Ali fut le plus grand champion, non pas du siècle épisodique, trop bref, mais du millénaire.