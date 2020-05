Circulation routière – Moins d'accidents de la route en 2019 à Genève L’an dernier, tant les infractions routières que le nombre d’accidents ont diminué. Neuf accidents mortels sont à déplorer.

Le nombre d'accidents de la circulation dans le canton de Genève est en baisse constante depuis quatre ans. KEYSTONE

En 2019, le nombre d'accidents de la circulation a reculé dans le canton de Genève de 7,2% par rapport à l'année précédente. Les infractions au code de la route sont aussi en diminution de 16,3% d'une année à l'autre, a fait savoir vendredi la police genevoise.

Depuis quatre ans, le canton de Genève connaît un recul du nombre d'accidents de la route. Entre 2015 et 2019, ils ont reflué de 19%. L'année dernière, la police a recensé 1108 accidents avec blessés et 9 accidents mortels. Les causes principales restent l'inattention, la conduite, l'état du conducteur et le non-respect de la priorité.

( ats/nxp )