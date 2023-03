Bilan 2022 – Moins d’accidents mais plus de victimes sur les routes vaudoises Selon les chiffres communiqués par le Canton et les forces de l’ordre, l’inattention et la distraction restent la cause principale des accidents sur les routes vaudoises.

La route a davantage tué l’an dernier dans le canton de Vaud (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Malgré une baisse globale du nombre d’accidents de la circulation, il y a eu davantage de victimes sur les routes vaudoises l’an dernier. Trente-huit personnes ont perdu la vie, quatorze de plus qu’en 2021.

Parmi ces décès, 16 étaient des automobilistes, 8 des motocyclistes, 5 des cyclistes, 5 des piétons et 4 des usagers d’autres moyens de locomotion, précise jeudi la police cantonale dans un communiqué.

Par rapport à 2021, les accidents avec personnes décédées ont progressé de 54% (+13 accidents). Cela faisait depuis 2013 qu’il n’y avait pas eu plus de 30 accidents mortels dans le canton, la moyenne des dernières années tournant autour des 20-25.

Le nombre d’accidents avec des blessés graves a grimpé de 10% (+33) l’an dernier. Les accidents avec blessés légers sont stables (+1).

En revanche, les accidents avec des dommages matériels ont reculé de 4,5% (-122). Leur volume reste inférieur à la moyenne des 10 dernières années, malgré l’augmentation du nombre de véhicules en circulation (environ 65’000 de plus sur les routes depuis 2013).

Inattention et distraction

Au total, ce sont 4320 accidents qui ont été recensés en 2022 dans le canton, en retrait de 1,7% sur un an (-75). La police rappelle que les accidents avec dommages matériels faisant l’objet d’un constat à l’amiable ne figurent pas dans la statistique.

Comme un an plus tôt, la cause principale pour l’ensemble des accidents reste l’inattention ou la distraction. Elle est suivie par l’influence de l’alcool et la vitesse inadaptée.

Parmi ses autres statistiques, la police indique qu’elle a mené l’an dernier 22 contrôles spécifiques liés aux véhicules bruyants et à des «comportements inadéquats». Cela a permis de contrôler 1352 véhicules (689 motos, 661 voitures et 2 autres) pour aboutir à 346 dénonciations ainsi qu’à la saisie de 47 plaques et 34 véhicules.

Moins de piétons blessés à Lausanne

Sur le seul territoire lausannois, les constats d’accidents de la circulation ont reculé de 9,2% en 2022, avec 1061 cas. Les blessés graves sont en augmentation, passant de 61 à 88 cas. Quatre accidents mortels ont eu lieu dans la capitale vaudoise, contre 2 un an plus tôt.

Le nombre de blessés légers recule de 5% avec 334 personnes concernées. La baisse est plus marquée pour les piétons blessés (49 cas, -19%).

Concernant les contrôles de vitesse, la police dit avoir dénoncé 57’496 conducteurs, dont 11 chauffards au sens du programme de sécurité routière Via Sicura (9 en 2021). Une hausse des amendes a été constatée avec 318’146 contraventions (+6,4%), dont 172’720 pour du stationnement.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.