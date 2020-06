Coronavirus – Moins de 11% des Genevois infectés, selon une étude Une étude publiée dans la revue britannique «The Lancet» montre qu’une minorité de la population genevoise a été infectée pendant cette vague de la pandémie.

Les estimations de séroprévalence plus faibles chez les personnes âgées tendent à confirmer l’efficacité des mesures de confinement partiel. KEYSTONE

Au moment du déclin de la pandémie de coronavirus, seuls 10,8% de la population genevoise avaient été infectés. Par rapport aux adultes de 20 à 50 ans, les enfants de 5 à 9 ans présentent trois fois moins de risque d’être infectés et les plus de 65 ans deux fois moins, selon une étude publiée dans la revue britannique «The Lancet».

Cette étude a été menée du 6 avril au 9 mai par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Centre des maladies virales émergentes et l’Université de Genève (UNIGE) auprès de 2766 personnes, indique un communiqué commun publié vendredi. Au cours des cinq semaines prises en considération, la séroprévalence globale a augmenté d’environ 5% à 11%.

Ces résultats suggèrent que seule une minorité de la population genevoise a été infectée pendant cette vague de la pandémie, malgré le taux élevé de cas de Covid-19 identifiés lors de l’infection aiguë (1% de la population en moins de 2 mois).

Enfants et personnes âgées

Les jeunes enfants (5-9 ans) et les personnes âgées présentent une séroprévalence nettement inférieure. Seul un enfant sur 123 a en effet été testé positif.

L’étude révèle une forte concentration des infections au sein des foyers. Ainsi, malgré la faible séroprévalence des enfants, 17,1% d’entre eux comptaient au moins un membre positif dans leur foyer, ce qui peut laisser penser que les enfants sont contaminés par des adultes.

En revanche, seuls 3% des participants de plus de 65 ans avaient un membre positif dans leur foyer. Les estimations de séroprévalence plus faibles chez les personnes âgées tendent à confirmer l’efficacité des mesures de confinement partiel. Il est toutefois possible que leur capacité de produire des anticorps soit réduite du fait d’un affaiblissement du système immunitaire, notent les auteurs.

Mesures de protection

Ainsi, au moment où la Suisse semble atteindre la fin de la première vague de la pandémie de Covid-19, seule une personne sur dix a développé des anticorps contre le CoV-2 du SARS, et ce bien que le pays soit l’un des plus touchés d’Europe.

Les résultats de cette étude – la plus grande étude de séroprévalence populationnelle à ce jour – concordent avec les rapports préliminaires d’autres équipes ailleurs dans le monde. Ces résultats soulignent donc que le déclin de l’épidémie a pu avoir lieu bien que la grande majorité de la population ne soit pas immunisée.

Les enquêtes de séroprévalence servent à mesurer la proportion de la population qui a déjà été exposée au coronavirus. En revanche, elles ne permettent pas de conclure à une immunité totale ou partielle contre ce dernier, ni de son éventuelle durée, soulignent les auteurs. L’étude se poursuit et s’affinera pour tenir compte de la symptomatologie et des facteurs sociodémographiques.

Dans le canton de Vaud, des résultats préliminaires publiés lundi indiquaient que 7% de la population a été infectée par le coronavirus. L’étude SérocoViD est menée par Unisanté sur mandat des autorités cantonales.

( ATS/NXP )