Télétravail et sécurité informatique – Moins de la moitié des PME se protège contre les hackers Une nouvelle étude montre qu’un tiers d’entre elles ont été victimes de ce type de cybercriminalité en 2021 contre un quart un an plus tôt. Olivier Wurlod

Une é tude r évèle en effet que les cas de cyberattaques ont nettement augmenté avec le télétravail instauré durant les deux principales phases de confinement établies par les autorités suisses pour lutter contre la pandémie . KEYSTONE

Au moment où le télétravail revient dans les discours politiques de certains pays subissant de plein fouet la cinquième vague de Covid 19, une enquête montre que beaucoup reste à faire dans les PME suisses sur le plan de la sécurité informatique.

Réalisée pour le compte de la Mobilière, de Digitalswitzerland ou encore de l’Alliance Sécurité Digitale Suisse, l’étude révèle en effet que les cas de cyberattaques ont nettement augmenté avec le télétravail instauré durant les deux principales phases de confinement établies par les autorités suisses pour lutter contre la pandémie. Au cours de cette année, 36% des PME interrogées ont indiqué en avoir été victimes et subi des dommages ayant nécessité «un travail considérable pour réparer les dommages». Un an plus tôt, seulement un quart d’entre elles se retrouvait dans une telle situation.