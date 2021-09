Conférence sur la Riviera – Moins de poursuites et de faillites en 2020… mais plus en 2021 La Conférence annuelle des préposés aux poursuites et faillites de Suisse se déroule vendredi à Montreux. Une première depuis près de 30 ans. Christophe Boillat

Jérôme Grandjean, ici dans son bureau à Vevey, est le préposé aux poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et responsable de la région de l’Est vaudois. ©Aurélie Felli – Riviera-Chablais votre région

Environ 240 préposés aux poursuites et faillites de Suisse, représentants de la justice vaudoise et de l’Office fédéral de la justice, participeront à la 96e assemblée générale de la profession. Vaud compte 10 offices de poursuites et 4 offices de faillites, il y en a plus de 400 en Suisse.

Nul doute que l’augmentation des poursuites et des faillites ces six derniers mois dans le Canton sera évoquée. Jérôme Grandjean, préposé aux poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et responsable de la région de l’Est vaudois, en parle.

Jérôme Grandjean, est-ce que la pandémie due au Covid-19 a généré plus de mises en faillite sur Vaud?