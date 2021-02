Addictions et pandémie – Moins de toxicomanes au local d’injection La qualité des drogues consommées n’a pas baissé, malgré les craintes. Marie Nicollier

Photo prise en 2018 à l’ouverture de l’Espace de consommation sécurisé de Lausanne, au Vallon. Ici: le personnel. FLORIAN CELLA – A

En mars 2020, le premier semi-confinement a fait chuter la fréquentation de l’Espace de consommation sécurisé (ECS) de drogues de Lausanne, en hausse jusque-là. À cause des restrictions sanitaires, notamment: le lieu a réduit ses horaires et limité le nombre de personnes. «Les usagers évitaient le monde et préféraient rester chez eux ou chez des amis, en petit groupe, ajoute Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation ABS dont dépend le local d’injection. Et ceux qui travaillent à Lausanne ne s’y rendaient plus forcément.»

«On n’a pas observé une baisse de la qualité des produits vendus en ville.» Matthieu Rouèche, directeur de la Fondation Accueil à Bas Seuil (ABS)