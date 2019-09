Moins de visiteurs que prévu à Aquatis

Le musée et aquarium Aquatis à Lausanne prévoit des pertes comptables en 2019. Deux ans après l'ouverture, le nombre de visiteurs devrait se monter à 240'000, alors que 450'000 étaient espérés dans un premier temps. Une situation normale pour le patron Bernard Russi.

Le groupe Boas a prévu une perte comptable de quelques centaines de milliers de francs pour Aquatis en 2019. En revanche, son cashflow est positif, a indiqué son service de presse lundi, revenant sur une information de la RTS.

«On a un objectif à 5 ans. A cinq ans, cette entreprise sera profitable. Aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes qu'en deuxième année d'exploitation», déclarait Bernard Russi, président du groupe hôtelier Boas et patron du groupe Aquatis dimanche au 19:30.

Economies sur les charges

Des économies ont été réalisées en optimisant notamment les charges, le personnel, le nettoyage. Le groupe Boas a déjà investi plus de 30 millions de francs dans le projet qui en a coûté 64 millions, sans subventions. «L'avantage, c'est de ne pas devoir d'argent à quelqu'un, mais l'inconvénient, c'est la trésorerie», selon le patron du groupe.

En 2017, le groupe annonçait espérer une fréquentation de 450'000 visiteurs. En 2018, ce chiffre a une première fois été revu à la baisse (380'000). A l'heure actuelle, l'objectif est de 330'000 entrées.

Première expo temporaire

La première exposition temporaire d'Aquatis débutera prochainement, le 12 octobre. Intitulée «Rivières Volantes», elle portera sur l'Amazonie et pourrait faire évoluer les chiffres de fréquentation, selon le service de presse. Elle est organisée par la Fondation Aquatis (indépendante du Groupe Boas).

Pour mémoire, Aquatis est le plus grand musée aquarium d'eau douce en Europe. Il est devenu la troisième attraction la plus visitée en Suisse romande, après le Château de Chilllon et l'usine Cailler. (ats/nxp)