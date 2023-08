Projet Perséides – Moins d’éclairage samedi prochain pour observer les étoiles Plusieurs villes du canton éteindront leur éclairage public la nuit du 12 au 13 août pour mieux scruter le ciel.

Si le temps le permet, une pluie d'étoiles filantes pourrait être observée dans le ciel. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs villes vont éteindre une partie de leur éclairage public pour permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes. En ville de Lausanne, Ouchy et Sauvabelin, deux zones sans trafic automobile seront plongées dans l’obscurité. Des communes participent à l’opération aux quatre coins du canton.

Le projet Perséides, porté par l’association du même nom, encourage les communes romandes à éteindre leur éclairage public pour observer le ciel. Car chaque année, la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée.

L’an dernier, Lausanne avait participé à cette action en éteignant l’éclairage public à Ouchy et Sauvabelin. La ville avait privilégié deux zones sans voitures afin de respecter les prescriptions cantonales qui imposent notamment d’illuminer les passages piétons. Pour rappel, à la belle saison, les quais d’Ouchy et de Belgique sont fermés aux voitures du samedi matin au dimanche soir.

Les principaux monuments de la ville seront aussi éteints, notamment la Cathédrale, le palais de Rumine et l’église Saint-François. La municipalité est en train d’élaborer un plan Lumière qui cherche à diminuer l’éclairage public afin d’économiser l’énergie, de limiter la pollution lumineuse et de favoriser la biodiversité.

Partout dans le canton

Dans l’Ouest lausannois et la région morgienne, une quinzaine de communes s’associent au projet en limitant leur éclairage pendant deux nuits, du 12 au 14 août. Si le ciel est découvert, ce ne sont pas moins de 200 étoiles filantes à l’heure qui pourraient être visibles, rappellent-elles dans un communiqué.

Les autorités encouragent les entreprises et les particuliers à éteindre leurs éclairages, dans la mesure du possible. La Tour-de-Peilz participera pour la première fois à l’opération, principalement dans le secteur du bord du lac et du jardin Roussy. Dans les secteurs éteints, il est recommandé de s’équiper d’une lampe de poche et de porter des vêtements clairs.

Enfin, la ville de Vevey organise samedi une soirée d’observation du ciel, en collaboration avec la Société d’Astronomie du Haut-Léman. Rendez-vous à l’Observatoire de Vevey.

ATS/CBD

