Intempéries en Suisse – Moissonneuses-batteuses bloquées au garage Non seulement la maturation des céréales peine à se faire, mais les sols gorgés d’eau ne supportent pas le poids des machines. Dans les jardins, les paysagistes aussi sont entravés. Sylvain Muller

Les sols saturés en eau ne permettent plus l’intervention avec des machines dans les champs. Jean-Paul Guinnard

«Normalement, à cette période de l’année on a déjà bien attaqué les orges. Là, on en a peut-être rentré 10%. Si ça continue comme ça, les pertes seront importantes. Et s’il vient trois semaines de beau, ce sera la pagaille, car il faudra tout moissonner en même temps.» Olivier Sonderegger a beau retourner le problème dans tous les sens, quel que soit le scénario envisagé, les prochaines semaines s’annoncent «tendues» pour les producteurs de céréales.

«Le développement avait été assez standard jusque-là et le potentiel était bon, mais le défi est désormais d’acheminer les récoltes au centre collecteur», reprend le directeur de Landi Gros-de-Vaud, qui gère aussi le Moulin d’Échallens. Impossible en effet d’envoyer les moissonneuses-batteuses dans les champs détrempés. «Et même si les précipitations s’arrêtent, il faudra plusieurs jours aux terrains pour être capables de supporter le poids des machines. Les entreprises de travaux agricoles disposant de batteuses à chenilles vont être très sollicitées.»