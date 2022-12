Gstaad New Year Music Festival – Molière et Lully au Pays-d’Enhaut Parmi maintes réjouissances, l’événement musical reconstitue «Les Amants magnifiques». Plongée dans une œuvre méconnue. Matthieu Chenal

«Les amants magnifiques», de Molière et Lully, frontispice de l’édition de 1682, gravure de Jean Sauve d’après Pierre Brissart. Jean Sauve

À Gstaad, il n’y a pas qu’en été et dans le plein hiver des Sommets Musicaux qu’on se régale de musique. Le Gstaad New Year Festival, patronné par Caroline Murat, égaye la station entre Noël et l’Épiphanie. Du 26 décembre au 9 janvier, une pléiade de musiciens sont attendus dans des registres classiques et jazz très variés (lire encadré).