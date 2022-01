Rire avec Poquelin aujourd’hui – Molière, un humoriste à la cour du Roi-Soleil 400 ans après sa naissance, Jean-Baptiste Poquelin est-il encore drôle? Oui, selon la chercheuse Lise Michel. Mais il faut savoir le décoder! Natacha Rossel

Sur cette toile de 1802, Molière lit «Le Tartuffe» chez Ninon de L’Enclos. Collection privée. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

La pièce s’ouvre le 15 janvier 1622: Jean-Baptiste Poquelin voit le jour rue Saint-Honoré à Paris. Prologue d’une illustre destinée. 400 ans plus tard, Molière infuse, encore et toujours, notre imaginaire collectif. Notre langue – dite «de Molière»! est parsemée de mots et d’expressions de ses pièces. Tout ou presque a été dit, écrit, murmuré à propos de l’auteur de «Don Juan».

Les clichés sont tenaces et il est temps de tordre le cou à certaines idées reçues. De réinterroger, aussi, les ressorts comiques d’une œuvre foisonnante: Poquelin est-il aussi mordant aujourd’hui qu’il y a quatre siècles? «Oui, répond Lise Michel, prof. associée à l’UNIL. Si ses pièces nous font toujours autant rire, c’est parce que les valeurs qui sous-tendent son humour sont très proches des nôtres.» Avec Claude Bourqui, Danielle Chaperon, Éric Eigenmann et Marc Escola, la chercheuse fait partie de la distribution de «Rire avec Molière», projet de médiation en 5 actes mené par les Universités de Lausanne, Genève et Fribourg.