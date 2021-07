Cyclisme – Mollema l’emporte en solitaire, Pogacar se frise Le Néerlandais a remporté en solitaire la 14 étape du Tour de France entre Carcassone et Quillan. Le Slovène, lui, conserve une solide avance sur ses poursuivants au général.

Bauke Mollema célèbre sa victoire sur la 14 étape de ce Tour de France. AFP

Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) a enlevé en solitaire la 14e étape du Tour de France, samedi à Quillan, en ouverture des Pyrénées. Il remporte ainsi son deuxième succès dans le Tour, quatre ans après avoir gagné une étape de moyenne montagne au Puy-en-Velay. Le Néerlandais, qui est âgé de 34 ans, compte aussi un «monument», le Tour de Lombardie (2019), à son palmarès. L'Autrichien Patrick Konrad a pris la deuxième place devant le Colombien Sergio Higuita et l'Italien Mattia Cattaneo.

Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune dans cette étape de moyenne altitude offerte aux attaquants. Mais le Français Guillaume Martin, présent dans l'échappée du jour, est remonté de la neuvième à la deuxième place du classement général, à 4’04’’ du leader slovène. Pogacar, qui n'a pas été attaqué, a gardé en revanche une avance intacte, plus de cinq minutes, sur ses rivaux directs pour la victoire finale.

Pour le gain de l'étape, Mollema a distancé ses compagnons d'échappée à 42 kilomètres de l'arrivée. Il a préservé un avantage supérieur à la minute sur ses premiers poursuivants.

Dans cette étape de 183,7 kilomètres aux reliefs prononcés, l'échappée ne s'est formée qu'après plus d'une heure et demie d'une course débridée. Un groupe de dix coureurs a fini par prendre les devants (Poels, Woods, Cattaneo, Fraile, Chaves, Konrad, Higuita, Mollema, G. Martin, Meintjes), rejoint par quatre contre-attaquants (Pacher, Rolland, Madouas, Gesbert).

Le peloton de Pogacar a laissé l'écart à 4 minutes avant que Mollema se dégage sur les routes rugueuses de la haute vallée de l'Aude.

Le Canadien Michael Woods, malgré une chute, est parvenu à s'emparer du maillot à pois de la montagne.

Le Français Warren Barguil et le Danois Soren Kragh Andersen, pris dans la grosse chute de vendredi, n'ont pas pris le départ à Carcassonne.

Dimanche, la course grimpe à son point le plus haut, au port d'Envalira, à 2408 mètres d'altitude, dans la 15e étape entre Céret (Pyrénées-Orientales) et Andorre-la-Vieille. Avec un col pentu (Beixalis) de première catégorie suivi d'une rapide descente dans les 20 derniers kilomètres.

AFP

