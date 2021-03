Une recette vite faite – Mon cabillaud se pare d’herbes pour mieux séduire Une petite envie de grand large et de printemps, et hop aux fourneaux! David Moginier

On a presque cru à un départ de printemps, non? Enfin, moi, j’y ai cru quand j’ai vu les plantes du jardin redémarrer. Et ça m’a donné comme une envie d’herbes fraîches, même si ma jardinière n’est pas encore prête à m’en donner. Le gros flemmard que je suis est ensuite tombé sur une recette dans «Cuisine et vins de France» qui m’a séduitpar sa simplicité. Ça vous intéresse?

Ingrédients pour quatre: 4 pavés de cabillaud, 4 brins de basilic, 8 brins de ciboulette, 4 brins de cerfeuil, 2 brins de menthe, 2 brins d’estragon, 60 g de beurre salé, 1 dl d’huile d’olive, fleur de sel et poivre, herbes pour la décoration.

Lavez et séchez les herbes. Supprimez le bas des tiges, coupez-les au ciseau grossièrement dans un bol. Ajoutez l’huile d’olive, du sel et du poivre. Laissez infuser au moins deux heures.

Faites chauffer le beurre salé dans une poêle. Dès qu’il mousse, ajoutez les pavés decabillaud. Faites-les cuire trois minutes de chaque côté en les arrosant avec le beurre fondu tout au long de la cuisson.

Dressez les pavés de cabillaud dans les assiettes et répartissez votre huile aux herbes sur les poissons.