La loi et vous – Mon chef doit-il me donner congé pour la remise des diplômes? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. CHRISTIAN BRUN

En règle générale, vous devriez pouvoir vous rendre à votre propre cérémonie de remise des diplômes. Si vous souhaitez assister à la cérémonie de remise des diplômes en tant qu'invité, par exemple en tant que parent ou formateur, le règlement du personnel et les éventuels accords individuels déterminent si vous pouvez vous libérer pour cela.

De tous les domaines de formation, la formation professionnelle est celle qui est réglementée de la manière la plus détaillée au niveau fédéral: La personne en formation a par exemple le droit de participer aux examens de fin d'apprentissage pendant le temps de travail et sans déduction de salaire. La participation à la cérémonie de remise des diplômes n'est pas non plus expressément réglementée pour la formation professionnelle, mais elle devrait faire partie, comme dans la plupart des cas pour d'autres formations, des «heures et jours de congé usuels» que l'employeuse doit accorder au travailleur.

Dans certains cas, la prise en compte du temps pour la propre cérémonie de remise des diplômes ou pour les cérémonies de remise des diplômes de tiers est également fixée par voie réglementaire ou contractuelle.

Prise en compte du temps pour sa propre remise de diplôme

La loi ne règle pas expressément la manière dont l'employeuse doit traiter la cérémonie de remise des diplômes de son employé en termes de temps de travail. Tout au plus, une convention collective de travail ou un accord individuel donnent-ils une réponse à cette question.

Indépendamment d'éventuels accords contractuels, le fait que l'employeuse ne donne pas congé à son employé pour qu'il puisse participer à sa propre cérémonie de remise de diplômes devrait en règle générale enfreindre le devoir de diligence prévu par le droit du travail. Il en va de même pour les cérémonies de clôture des formations continues organisées par l'entreprise. La contrepartie du devoir de diligence de l'employeuse, le devoir de fidélité du travailleur, en constitue la contrepartie. Ainsi, il doit notamment annoncer suffisamment tôt son souhait de participer à la cérémonie de remise des diplômes.

Participation à des cérémonies de remise de diplômes de tiers

La loi ne précise pas non plus si l'employeuse doit donner congé pour la participation à des cérémonies de remise de diplômes de personnes tiers, ni même si cette participation doit être comptabilisée comme temps de travail.

En revanche, la participation à la cérémonie de remise des diplômes de proches parents peut également faire l'objet d'un règlement ou d'un contrat. En l'absence d'une telle réglementation, le principe reste le même : Votre employeuse a un devoir de diligence à votre égard et doit tenir compte de vous lorsqu'elle détermine votre temps libre. Sans raison objective, elle ne peut donc pas vous refuser les heures de congé nécessaires pour assister à la remise des diplômes de votre enfant, par exemple. En tant qu'employé, vous avez un devoir de fidélité et devez communiquer suffisamment tôt la date de la remise des diplômes, afin que votre employeuse puisse adapter son horaire de travail en conséquence.

Dans la formation professionnelle, il est parfois prévu par le règlement que la formatrice peut assister à la cérémonie de remise des diplômes pendant ses heures de travail.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.