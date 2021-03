C’est votre histoire – «Mon combat, c’est de lui offrir du bonheur» Atteint de la maladie de Sanfilippo, Liam, 4 ans et demi, ne deviendra jamais adulte. Anaïs, sa maman, se bat pour que son temps de vie soit le plus beau possible. Saskia Galitch

«Il n’y a rien à faire et ça, les médecins vous l’expliquent bien. En gros, on vous dit: «Rentrez chez vous et profitez au maximum de votre enfant!»»- Anaïs Corinne Sporrer

Liam est un rayon de soleil. Joyeux, vivant, plein d’énergie… c’est même une petite tornade! Mais le diagnostic est implacable: il est atteint du syndrome de Sanfilippo et ne deviendra jamais adulte. Pire encore, si je peux dire, cette maladie neurologique dégénérative va le ronger et le détruire à petit feu. C’est tellement horrible de se dire que son enfant ne grandira pas normalement, qu’il va commencer à perdre ses acquis, qu’il ne pourra jamais vivre ce que vivent les autres… alors on profite de chaque instant avec lui.