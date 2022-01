Votre question sexo – «Mon compagnon est extrêmement prévenant au lit, à tel point que cela m’enlève l’envie» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Mon compagnon est adorable et extrêmement prévenant au lit (et en dehors), à tel point que cela m’enlève l’envie. C’est-à-dire qu’il prend les devants du début à la fin, ne me laissant aucune initiative et ne me donnant pas le temps de le toucher. J’aime bien recevoir, et il fait tout juste, mais j’aimerais moi aussi pouvoir donner, le caresser et lui procurer du plaisir.» – Jocelyne, 55 ans.