Eric Masserey file en Valais – «Mon départ n’est pas une question d’ambition mais plutôt d’intérêt» L’actuel médecin cantonal adjoint vaudois, en poste depuis 2005 et très en vue pendant la pandémie, quitte son poste pour devenir médecin cantonal du Valais. Romaric Haddou

Eric Masserey, ici lors de la crise Covid en septembre 2020, a envie de relever un nouveau défi professionnel et d’être «plus proche de la décision politique». JEAN-GUY PYTHON/24 HEURES

Médecin cantonal adjoint vaudois depuis 2005, Eric Masserey deviendra médecin cantonal valaisan au mois de novembre. Actuellement responsable de l’unité des maladies transmissibles et donc particulièrement visible pendant le Covid, il a aussi œuvré plusieurs années en faveur de la santé à l’école et avait mis en lumière le thème des directives anticipées grâce à une pièce de théâtre. Bref, c’est une figure de la santé vaudoise qui s’en va. Pourquoi? Celui qui est aussi écrivain met des mots sur sa décision et sur son riche parcours.