«Mon dernier combat sous la Coupole» (1/4) – Jean-Pierre Grin espère encore un coup de pouce pour les biocarburants L’agriculteur UDC déposera un ultime texte avant de quitter définitivement le National. L’occasion de se raconter une dernière fois. Simone Honegger

Même élu à Berne, Jean-Pierre Grin a tenu à rester en contact avec la population vaudoise. Ici au café de l’Hôtel de la Gare à Yvonand, où il a ses habitudes. ODILE MEYLAN

Le compte à rebours a commencé. Dans moins d’un mois, à la fin de la session d’automne, Jean-Pierre Grin quittera définitivement la Coupole, après seize années au Conseil national. L’ancien syndic de Pomy n’est pas le seul parlementaire vaudois à raccrocher les crampons. Ils sont quatre en cette fin de législature, tous arrivés en 2007: la socialiste Ada Marra, la Verte Adèle Thorens et le PLR Olivier Français. «En ce qui me concerne, il était temps de remettre mon mandat à des forces plus jeunes», explique l’élu UDC. Et pas question de figurer sur une liste «juste pour la tirer» et partir après seulement une année. «Ce n’est pas respectueux des électeurs.»

Dernière intervention

Avant de libérer définitivement son siège, le conseiller national déposera un dernier texte. «En tant que membre du comité de l’Association Biofuels Suisse (ndlr: biocarburants), j’aimerais favoriser l’huile produite à partir de la pyrolyse des matières plastique et d’autres déchets. C’est un procédé chimique très intéressant qui permet de valoriser les déchets plastique au lieu de les brûler. Mais si on veut encourager ce système, il faut inscrire cette huile sur la liste des biocarburants qui bénéficient d’un allégement fiscal.»

Une proposition concernant l’économie circulaire? Ce n’est pas une thématique à laquelle le plus grand parti du pays a habitué ses électeurs… «Chacun son créneau, sourit Jean-Pierre Grin. Moi ça a toujours été l’économie, les finances et l’agriculture. Je n’ai jamais été le fer de lance des questions d’immigration. Je laisse ça à mon collègue Michaël Buffat.» Ce n’est pas pour autant que l’agriculteur donne son blanc-seing à tous les projets dits durables. «Ce qui m’a frappé lors de cette dernière législature, c’est le nombre d’interventions concernant le climat, l’environnement et la biodiversité. Il faut pourtant garder un équilibre entre l’économie, le social et l’environnement», plaide-t-il.

D’une manière plus générale, Jean-Pierre Grin déplore le nombre croissant des interventions parlementaires «qui encombrent l’administration». À titre d’exemple, le conseiller national cite la session de mai 2022. «Durant cette session spéciale de trois jours, l’objectif est de liquider les différents postulats et motions. Nous avons réussi à en traiter 50 mais 150 ont été déposés.»

Broche contre show

Autre regret: que ce soit les textes les plus anodins qui fassent parler d’eux. La remarque vaut également pour son collègue de parti qui voulait instaurer des débats en suisse allemand. Et que pense-t-il du coup d’envoi de la campagne de l’UDC, qui fait aussi beaucoup parler de lui? Le clip vidéo des élus dansant et chantant ainsi que le meeting dans le stade de hockey à Zurich? «C’est une campagne à l’américaine. Mon truc à moi, c’était plutôt de participer à des campagnes explicatives. Je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux non plus. Cela prend beaucoup trop de temps.» Comme il ne se représente plus, Jean-Pierre Grin n’a pas assisté au show électoral de son parti le week-end dernier. Il a préféré inviter les trois secrétaires de la Commission des finances et leur famille «pour une broche» dans son village de Pomy afin de les remercier de leur travail durant ces nombreuses années.

S’il en a définitivement terminé avec les campagnes, il se souviendra longtemps de l’élection la plus stressante de sa carrière politique. En 2011, les cinq candidats UDC sortants se représentaient, alors qu’ils avaient un siège en moins. Pour ajouter encore un peu plus de suspense, les résultats sont tombés avec un jour de retard à cause d’un bug informatique en terre vaudoise. «C’était en fin de journée et j’étais sur mon tracteur en train de charrier des betteraves. Un collègue m’a appelé pour me dire que c’était bon. J’étais arrivé troisième!»

Bâtisseur de ponts

Son «truc à lui» reste la proximité. «Beaucoup veulent aller à Berne, alors que les communes ont de la peine à trouver des municipaux. Pourtant, l’appétit vient en mangeant. Il vaut mieux gravir les échelons pour acquérir de l’expérience et ne pas viser trop haut tout de suite.» Pour garder le contact avec la population, Jean-Pierre Grin apprécie son habituel apéritif au café de l’Hôtel de la Gare à Yvonand. La rondeur de son vin blanc n’est pas sans rappeler un aspect de sa personnalité. En 2021, l’élu a d’ailleurs été distingué par la presse alémanique pour ses talents de Brückenbauer (bâtisseur de ponts).

Le Poméran regrette d’ailleurs la période qui a suivi la destitution de Christoph Blocher au Conseil fédéral en 2007, «une personnalité aussi clivante qu’attachante» selon lui. «Certains membres du parti voulaient jouer l’opposition totale. Mais pour moi, la politique doit absolument rester consensuelle.»

