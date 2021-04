Municipalité de Morges – «Mon élection est improbable, mais je suis allé la chercher!» À 33 ans, David Guarna est le visage que personne n’attendait parmi les élus à l’Exécutif de Morges. Malgré sa réserve naturelle, l’enseignant a apporté les voix décisives au triomphe de la coalition de droite. Cédric Jotterand

David Guarna a décroché un improbable siège à la Municipalité de Morges en ramenant l’Entente au sein de l’Exécutif. Odile Meylan

Dans les années 80, une série américaine narrait les aventures d’un couple de détective plutôt sympa à l’enseigne des «Deux font la paire». D’emblée, c’est ce qui vient à l’esprit quand on revient sur le hold-up réalisé par David Guarna (Entente morgienne) et sa complice Laetitia Bettex (Vert’libéraux), que nous avions d’ailleurs baptisés le «duo du renouveau» au moment de la présentation de cette combinaison surprise.

Et lorsqu’on se lance en binôme, il n’y a que deux scénarios: l’enfer quand on se plante des couteaux dans le dos pendant toute la campagne, le paradis si l’on fait véritablement course commune dès le départ et jusqu’au bout.