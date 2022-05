Murat Yakin à cœur ouvert – «Mon enfance compliquée m’a construit et me sert» Le Mondial à la fin de l’année, la Ligue des nations maintenant pour s’y préparer. Et un homme pour conduire l’équipe de Suisse, avec son vécu, sa philosophie. Le sélectionneur de la Nati en parle avec franchise dans un entretien exclusif. Magnétique. Daniel Visentini - Zurich

La vie a appris à Murat Yakin à ne pas se prendre la tête avec les petites choses. En revanche, le sélectionneur est convaincu que pour gagner, il faut savoir travailler dans la complexité. KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Fascination de l’incarnation. Attablé à la terrasse d’un bel hôtel de Zurich, Murat Yakin est cet homme charmeur, rieur et ténébreux à la fois, profond et léger, acteur dans le sens premier, comédien s’il le faut. Il nous accueille en exclusivité pour un long entretien, avec ce naturel désarmant. Sa femme est à la table, entre deux sourires complices avec elle, il commande un thé et se tourne pour consacrer toute son attention au moment promis.