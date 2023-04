Chronique santé Familles – «Mon enfant a des poux. Comment m’en débarrasser?» Deux fois par mois, un spécialiste des Hôpitaux universitaires de Genève répond à une question de santé publique. Dre Laurence Toutous-Trellu, Médecin adjointe agrégée Service de dermatologie et vénéréologie,

Les poux se nourrissent de sang et leur cycle de vie dure environ trois semaines. Getty Images

Ces petits insectes gris apparaissent chaque année, été comme hiver, sur la tête de vos enfants.

Attrapés à l’école, à la crèche ou au sein de la famille, ils s’accrochent aux cheveux, qu’ils soient

propres ou sales. Contrairement aux croyances populaires, le pou ne bondit pas, mais passe d’une

tête à l’autre par effet de proximité entre les enfants et membres de la famille ou lors d’échange de

bonnets et d’écharpes.

Les poux se signalent par des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. S'ils sont difficiles à voir à

l’œil nu, leurs œufs, appelés lentes, se laissent plus facilement repérer. Ces dernières se confondent

souvent avec des pellicules, mais contrairement à celles-ci, les lentes sont difficiles à détacher des

cheveux. Si votre enfant a des poux, signalez-le à l’école ou à la crèche.

Se débarrasser des poux prend du temps. En complément du shampooing spécial vendu en pharmacie sans ordonnance, et qui a comme effet de les étouffer, il faut utiliser un peigne très fin adapté pour décoller les lentes.

Au peigne fin

Après avoir appliqué le shampooing spécial et l’avoir rincé, appliquez un démêlant, coiffez les cheveux avec le peigne habituel puis passez le peigne fin spécifique, de la base jusqu’aux pointes. Après chaque mèche, essuyez-le sur un papier ménage pour y déposer les éventuels poux et lentes. Rincez soigneusement la tête de votre enfant. Répétez cette opération deux à trois fois par semaine jusqu’à leur disparition, cela peut prendre un mois.

Afin de limiter et d’éviter la transmission à toute la famille, utilisez les objets de coiffage et de séchage (brosse, barrettes, serviette...) différents pour chacun et chacune. Contrôlez régulièrement la tête de chaque membre de la famille et traitez-les en même temps si nécessaire.

Lavez à 60 °C - ou 15 minutes de sèche-linge à chaud - les vêtements (bonnets, écharpes…) et textiles (taies d’oreillers, serviettes, peluches, etc.) qui ont été en contact avec la tête de votre enfant les trois jours précédant le traitement.

Votre enfant peut aller à l’école pendant le traitement qui sera poursuivi le soir, sans risquer de contaminer d’autres enfants. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre pédiatre si le traitement ne semble pas fonctionner.

Dre Laurence Toutous-Trellu Afficher plus Médecin adjointe agrégée Service de dermatologie et vénéréologie. HUG

