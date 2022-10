La loi et vous – Mon enfant peut-il se rendre à l'école en trottinette? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

Que votre enfant se rende à l'école à pied ou en voiture, c'est essentiellement à vous, en tant que parents, de décider. Votre enfant doit se conformer à la législation routière. En dehors de la cour de l'école, l'école ne peut que donner des recommandations sur la manière dont votre enfant doit se rendre à l'école.

Les trottinettes sont considérées comme des «engins assimilés à des véhicules». Si votre enfant se déplace en trottinette, les règles du droit de la circulation routière sont en principe les mêmes que si l'enfant se rendait à l'école à pied. L'école peut fournir des informations et des recommandations sur ces réglementations, mais ne peut pas les imposer elle-même.

Les règles de la circulation piétonne s'appliquent aussi aux trottinettes

Les trottinettes sont soumises en grande partie aux mêmes règles que les piétons. Ainsi, votre enfant peut utiliser sa trottinette sur les trottoirs, les pistes cyclables, les zones 30 et les zones de mouvement. En outre, il peut en principe circuler en trottinette sur la chaussée des routes secondaires, à condition qu'il n'y ait pas de trottoirs ni de pistes cyclables ou piétonnes le long de ces routes et que le trafic soit faible au moment de l'utilisation. Un automobiliste doit laisser la priorité à votre enfant sur le passage pour piétons, même s'il circule en trottinette.

Si votre enfant se rend à l'école en trottinette, il doit «en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin». S'il circule de nuit ou dans d'autres conditions de mauvaise visibilité, lui-même ou la trottinette doivent être équipés «de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière»; en tout cas si l'enfant circule en trottinette sur la chaussée ou sur des pistes cyclables.

Attention: les trottinettes électriques sont considérées comme des cyclomoteurs légers. D'une part, elles sont soumises sur la route aux prescriptions applicables aux cyclistes et non aux piétons, et d'autre part, votre enfant doit être âgé d'au moins 14 ans pour pouvoir conduire une trottinette électrique.

L'école a le droit du domicile dans la cour d’école

Alors que l'école ne peut émettre que des recommandations pour le chemin de l'école, elle a le droit du domicile sur le terrain de l'école. Elle peut donc interdire les trottinettes dans la cour de l'école, dans son règlement intérieur.

