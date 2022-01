Votre question sexo – «Mon érection vacille. Je cumule les consultations et rien n’y fait»

L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond.

«Mon érection vacille. Je cumule les consultations et rien n’y fait»

«Depuis mes débuts, mon érection vacille. Je cumule les consultations et rien n’y fait. Je baisse les bras.» – Jacques, 34 ans

Réponse:

Les troubles de l’érection sont fréquents. Selon l’âge, entre 10 et 50% des hommes sont affectés par des pertes partielles ou complètes de la capacité érectile. Les causes sont diverses: somatiques, toxicologiques, psychologiques et relationnelles. Une consultation chez un ou une médecin est conseillée pour éviter tout problème physique grave, comme une coronaropathie. Ensuite, la consultation spécialisée avec un ou une spécialiste en sexologie est nécessaire.