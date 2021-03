Une recette anisée – Mon fenouil le veau bien pour ce mélange savoureux En associant le légume bulbe à la viande fine, on obtient un plat facile. David Moginier

Oui, j’adore le fenouil, un de ces légumes clivants que certains détestent. Je l’aime en carpaccio bien citronné, je l’aime fondant à l’huile d’olive avec ses saveurs anisées. Ou je l’aime comme ici, accompagnant un veau bien parfumé. Explications.

Ingrédients pour quatre: 600 g de quasi de veau, 2 petites échalotes, 2 bulbes de fenouil, 2 anis étoilés, 5 cl d’huile d’olive, 1 cs de pastis (facultatif), 1 dl de vin blanc sec, sel et poivre du moulin.

Détaillez le veau en petits cubes. Épluchez et ciselez les échalotes.

Mettez la moitié de l’huile dans une sauteuse. Faites-y fondre les échalotes ciselées.

Ajoutez la viande et saisissez-la sur feu vif cinq minutes. Assaisonnez de sel et de poivre, ajoutez le vin blanc, 1 dl d’eau et les anis étoilés. Laissez cuire à feu moyen dix minutes.

Nettoyez et émincez les fenouils en petites pétales.

Dans une autre casserole, faites chauffer le reste d’huile d’olive. Saisissez-y les fenouils.

Assaisonnez, ajoutez 2 dl d’eau, le pastis et laissez cuire à couvert sur feu moyen huit à dix minutes, pour garder un côté croquant aux fenouils.

Mélangez vos deux préparations et servez, accompagné de riz blanc, de pommes de terre sautées ou de lentilles.