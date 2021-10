La douleur d’une mère – «Mon fils part en courant lorsqu’il me voit, très effrayé» Le cadet de Marion Zuppinger, 22 ans, souffrant d’un handicap mental, refuse de la voir depuis trois ans. Syndrome d’aliénation parentale? Cette habitante de Founex dénonce. Marine Dupasquier

Marion Zuppinger, habitante de Founex, a manifesté en ville de Nyon le 13 octobre.

PATRICK MARTIN

«Un enfant handicapé dont on s’est occupé corps et âme pendant des années, on ne l’abandonne pas.» Derrière ses yeux clairs, une tristesse palpable. Dans sa voix qui parfois se brise, la douleur d’une mère. Depuis 2018, Marion Zuppinger n’a pas vu son fils cadet, C., désormais âgé de 22 ans, qu’elle estime victime d’aliénation parentale (phénomène où un enfant, sous l’emprise d’un de ses parents, rejette son autre géniteur sans raison légitime).

Mercredi 13 octobre, elle se tenait au centre-ville de Nyon en compagnie de l’association 2gether, pour manifester et lancer une pétition contre ce qu’elle juge être un dysfonctionnement du système judiciaire, allant de pair avec de «graves lacunes au niveau du service de protection de l’adulte».