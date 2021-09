Je feuillette, tu cuisines… – Mon granola passe à l’orange L’agrume va bien avec les céréales et les oléagineux. David Moginier

Je feuillette, je furète, je guigne les journaux de cuisine. Là, je me suis arrêté sur le dernier numéro de «Régal» parce que mon regard a été attiré par un granola. J’adore ce mélange de céréales et de noix cuit au sirop d’érable. Là, le très beau magazine français l’associait à l’orange et… c’est une très bonne idée de faire se rencontrer l’acidité de l’agrume et le sucré du granola. Au boulot.

Pour six personnes: 200 g de flocons d’avoine, 100 g de flocons d’épeautre, 80 g d’amandes entières, 80 g de noix de pécan hachées, 50 g de graines de courge, 20 g de graines de sésame, 2 oranges bios, 5 cl de sirop d’érable, 2 cs de miel liquide, 2 cc de cannelle en poudre, 1 pincée de fleur de sel.

Préchauffez le four à 120 degrés.

Dans un saladier, mélangez les deux flocons, les amandes, les noix, les deux graines, la cannelle et le sel.

Lavez les oranges puis prenez leur zeste et émincez-le dans le granola. Ajoutez encore le sirop d’érable et le miel. Mélangez intimement.

Répartissez le granola sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, voire sur deux. Enfournez pour deux heures, puis éteignez le four et laissez encore le granola dedans deux autres heures.

Dégustez-le avec un yaourt nature et les quartiers d’orange. Ou conservez-le dans une boîte hermétique.

David Moginier, à 24 heures depuis 2008, écrit sur la gastronomie et les vins depuis de nombreuses années. Il a également rédigé plusieurs livres sur le sujet. @grizzlymog

