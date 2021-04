Végane et bon à la fois – Mon lait d’avoine est suisse, affirme Beleaf La filiale d’Emmi lance une gamme de produits pour remplacer le lait animal. On a testé. David Moginier

On peut s’appeler Emmi et être un géant de l’industrie laitière, on n’en néglige pas moins les marchés de niche. L’entreprise a donc créé Beleaf, spécialiste dans les alternatives laitières végétales. Au menu, des yogourts à base d’avoine ou d’amandes, et des laits aux mêmes ingrédients, ainsi que des desserts, tiramisu ou cheesecake.

Pour les premiers, pas de miracle, la composition n’est pas aussi pure que cela, avec des concentrés pour la couleur et les arômes, des épaississants naturels genre agar-agar, des amidons, de l’huile de noix de coco. Pas facile à faire en trois ingrédients, le yogourt végétal.

Côté lait, c’est plus convaincant. Le lait d’amandes contient quand même un émulsifiant et un stabilisant, mais le goût est assez pur. Le lait d’avoine est fait à base d’avoine suisse, un plus, et d’eau, c’est tout. Alors, forcément, ça a le goût de l’avoine et ça rappelle un peu les porridges de notre enfance.

Celui aux amandes et à l’avoine est tout net en ingrédients. Comme celui qui mélange avoine et noisette. Ce dernier offre des goûts douceâtres dans une ambiance au crémeux agréable.

Enfin, un lait pour les baristas (à l’avoine) permet de réaliser des mousses sur les cappuccinos et autres cafés latte. Et toutes les boissons ne contiennent aucun sucre ajouté.

