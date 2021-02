Récupérez, c’est gagné – Mon pain perdu est tombé dans les pommes Quoi faire avec du pain sec? Un excellent pudding aux pommes. David Moginier

Le pudding aux pommes. DR

Au jour d’aujourd’hui, ma bonne dame, on ne peut plus se permettre de jeter de la nourriture. Non. On va la recycler, la réchauffer, la triturer, l’enjoliver, la magnifier. Par exemple ce pain sec qu’il vous reste dans la huche. On en fait un pudding aux pommes tout facile. Explications.

Ingrédients pour six: 250 g de mie de pain (on enlève la croûte), 2,5 dl de crème, 3 dl de lait, 50 gde beurre (+ 30 g pour les moules), 3 œufs, 120 g de sucre brun, 2 pommes, 60 g d’amandes effilées, 1 cm3 de cannelle en poudre, 30 g de raisins secs, 1 bouchon de rhum.

Faites tremper les raisins secs dans le rhum.

Préchauffez le four à 180 °C.

Portez la crème, le lait et le beurre à ébullition. Versez sur le pain émietté et écrasez avec une fourchette.

Ajoutez le sucre brun et les œufs, mélangez bien.

Pelez et coupez les pommes en petits cubes. Incorporez-les au mélange. Ajoutez aussi les raisins secs et le rhum. Mélangez.

Beurrez six petits moules individuels (ou un moule rectangulaire). Versez-y la préparation. Saupoudrez d’amandes effilées.

Faites cuire au four quarante-cinq minutes. Laissez tiédir ou refroidir avant de déguster.

NB: La version «Elle à table» nappe de coulis caramel, les gourmands!