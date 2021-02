Licenciée pour cause de crise sanitaire – «Mon patron est entré en faillite et a dû me virer» Lohanah* est en 3e année de CFC d’assistante dentaire. En novembre, elle perdait sa place, à quelques mois de ses examens finaux. Cécile Collet

Après la faillite de son patron, l’apprentie assistante dentaire avait trois mois pour retrouver une place, sous peine de redoubler. (Image d’illustration) Jean-Paul Guinnard

Lohanah* a 23 ans et décrochera en juin son CFC d’assistante dentaire. Mais il s’en est fallu de peu pour que son projet soit remis en question. «Fin novembre, mon patron m’a dit qu’il entrait en faillite à cause du Covid et qu’il devait virer du personnel.» La jeune femme de Renens a bataillé pour retrouver une place. «J’ai écrit partout, jusqu’à Neuchâtel, en expliquant ma situation. Personne ne voulait même me prendre en stage, parce qu’il n’y avait pas assez de volume de travail et à cause des problèmes économiques liés au Covid.»

Trois mois pour retrouver une place

La situation est d’autant plus stressante que Lohanah doit terminer en parallèle son travail de diplôme. Elle réalise aussi qu’il va lui manquer de la pratique pour aborder ses examens, notamment dans le domaine de la stérilisation. «J’avais trois mois pour retrouver une place – sinon, on doit redoubler.»

«Je vais faire profil bas et finir mon apprentissage. Et je positive! Je ne peux pas me retrouver dans un tel état de stress pour mes examens.» Lohanah, apprentie de 3e en CFC d’assistante dentaire

À force d’opiniâtreté, elle décroche «toute seule» fin janvier un stage à Villeneuve, puis un poste qui lui permet de terminer son année et de passer ses examens. La Renanaise qui travaillait à Lausanne se retrouve avec les frais de transport à sa charge, et un trajet quotidien d’une heure. «Ça me coûte cher, mais je n’ai pas le choix. Je vais faire profil bas et finir mon apprentissage. Et je positive! Je ne peux pas me retrouver dans un tel état de stress pour mes examens.»

Lohanah doit réussir, car elle ne veut pas continuer dans cette profession où on la paiera 2600 francs son CFC en poche. «Je vais faire la matu pro puis m’inscrire en médecine», dit celle qui a déjà fait son diplôme Croix-Rouge d’aide-soignante.