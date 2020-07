Chalets de la Grande-Cariçaie – «Mon père a tout fait pour la nature et on le fout dehors» Fille et sœur de pêcheurs professionnels, May Vaucher-Arm se bat contre la démolition programmée de la cabane de pêche familiale, à deux pas du restaurant La Lagune, à Cheyres. Sébastien Galliker

Fille et sœur de pêcheurs, Rosemarie Vaucher-Arm ne comprend pas que le canton de Fribourg souhaite faire raser la cabane de pêche de son père Roger Arm, témoin d’un patrimoine régional. JEAN-PAUL GUINNARD

«On nous a mis dans le même paquet que des gens qui ont construit des villas au bord du lac, alors que nos cabanes sont sommaires, sans eau ni électricité. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait détruire ce patrimoine.» Rosemarie Vaucher-Arm est la fille de Roger Arm et la sœur d’Henri, les deux derniers pêcheurs professionnels du village de Cheyres, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Comme quelque 180 propriétaires de chalets de vacances et cabanes illégaux sis dans la Grande-Cariçaie et menaçant l’environnement, son bien est menacé de destruction. À Cheyres, les propriétés des Arm sont les seules listées dans la récente mise à l’enquête d’une modification du plan d’affectation cantonal fribourgeois régissant le secteur.