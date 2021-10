Tiens, c’est l’automne – Mon potimarron en est soufflé À la manière de Bocuse, voici une soupe sous son couvercle de pâte feuilletée. David Moginier

Le potimarron est une variété particulière de courge, à l’arôme de marron, et qu’il n’y a pas besoin de peler s’il est assez frais. Yvain Genevay-A

Avec l’automne arrivent des légumes plus rustiques et moins fanfarons que leurs collègues estivaux. Ils peuvent pourtant dégager tout autant de charme et d’arôme si on les traite avec respect. Par exemple, le potimarron, cette drôle de courge qui sent la châtaigne. Là, comme Paul Bocuse l’avait fait avec sa soupe VGE, je vous en propose une recette sous son couvercle de pâte feuilletée. C’est bon et ça en jette!

Ingrédients pour six: 1 potimarron, 2 pommes de terre, 1 l de bouillon de légumes, 2 cs d'huile d'olive, 1 dl de lait, 20 g de beurre, 0,5 cc de quatre-épices, 2 rouleaux de pâte feuilletée, 1 jaune d'œuf, sel et poivre.

Lavez le potimarron. Coupez-le en quatre, retirez les filaments et les graines. Détaillez-le en petits morceaux. Épluchez, lavez et coupez les pommes de terre en dés.

Dans une grande cocotte, faites revenir les morceaux de potimarron dans l’huile, pendant 10 minutes sur feu moyen. Ajoutez les épices, les pommes de terre et le bouillon. Salez et poivrez, faites cuire à frémissement 25 à 30 minutes, la chair doit être tendre.

Écrasez le potiron et les pommes de terre au moulin à légumes, jusqu’à obtenir une purée lisse. Incorporez le beurre puis le lait chaud petit à petit.

Répartissez la purée dans des bols allant au four. Étalez les pâtes feuilletées. Découpez six disques de la taille des bols. Humidifiez-en les bords et déposez les cercles de pâte en appuyant légèrement pour bien les faire adhérer. Dorez le dessus au pinceau, avec le jaune d’œuf dilué d’un peu d’eau.

Enfournez dans un four préchauffé à 220 degrés et laissez dorer une dizaine de minutes.

David Moginier, à 24 heures depuis 2008, écrit sur la gastronomie et les vins depuis de nombreuses années. Il a également rédigé plusieurs livres sur le sujet. @grizzlymog

