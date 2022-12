Retraite de Patrice Iseli – «Mon réveil ne sonnera plus tous les jours à 5 h 45» Le chef du Service des sports de Lausanne vivra son dernier jour officiel dans ses fonctions ce samedi. Il raconte avec humour ces vingt-trois ans de sa vie. Pierre-Alain Schlosser

Chef du Service des sports de Lausanne durant vingt-trois ans, Patrice Iseli a vidé son bureau. Il sera officiellement à la retraite le 1 er janvier. PATRICK MARTIN

Le bureau de Patrice Iseli n’a jamais été aussi bien rangé. Les photos de sport qui tapissaient les murs ont disparu, les tiroirs ont été vidés. Il ne reste plus que deux bacs remplis avec un skateboard, de vieux papiers et une photo encadrée montrant un hockeyeur de dos portant un maillot sur lequel est noté «ISELI». «J’ai laissé certains dossiers qui seront utiles à ma successeure, Myriam Pasche.» Les babioles diplomatiques un peu kitsch reçues lors de ses nombreux voyages ont déjà été évacuées. «On revenait souvent avec des objets «plutôt chargés» qui symbolisaient l’amitié entre ces pays et Lausanne», raconte le Challensois, qui fêtera ses 65 ans en mars prochain.