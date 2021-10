Recette d’automne – Mon risotto en est tout courge Associer la cucurbitacée aux chanterelles, ça reste dans le thème et la couleur, non? David Moginier

Le risotto s’accommode aussi de l’automne. DMOG

L’idée en revient à ma meilleure moitié, elle est tellement plus imaginative que moi. Associer de la courge et des chanterelles dans un risotto, c’est évident. La saison, la couleur, le côté terrien. Et puis, le risotto, c’est souple, ça s’accommode de tout en formant une belle base aux saveurs. C’est parti!

Ingrédients pour quatre: 2 échalotes, 300 g de riz rond, 300 g de petites chanterelles, 300 g de courge (par exemple musquée de Provence), 1 dl de vin blanc, 1 l de bouillon de légumes, 1 dl d’huile d’olive, 10 brins de persil, 6 cs de parmesan, 1 noix de mascarpone, sel, poivre, piment d’Espelette.

Pelez et émincez les échalotes. Coupez la courge en cubes de 1 cm de côté environ. Nettoyez les chanterelles. Lavez et coupez le persil.

Dans une casserole, faites revenir les échalotes dans 5 cl d’huile d’olive, puis ajoutez le riz et continuez à mélanger jusqu’à ce qu’il nacre, qu’il devienne un peu translucide.

Ajoutez le vin blanc et faites cuire à feu moyen jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Ajoutez un peu de bouillon chaud et laissez le riz l’absorber en remuant de temps à autre, puis recommencez jusqu’à une consistance al dente.

Faites blondir les cubes de courge dans un peu d’huile d’olive, salez et saupoudrez de piment d’Espelette. Puis ajoutez un peu d’eau au fond de la poêle et faites cuire sans que la courge devienne molle. Récupérez les morceaux et versez le solde d’eau dans le risotto.

Nos dernières recettes Rave party Mon céleri amuse la papill…ote Je feuillette, tu cuisines… Mon granola passe à l’orange Tiens, c’est l’automne Mon potimarron en est soufflé Dans la même poêle et un peu d’huile d’olive, faites revenir les chanterelles, salez-les. Après quelques minutes, ajoutez le persil et récupérez les chanterelles. S’il reste un peu de liquide dans la poêle, ajoutez-le au risotto. Quand le risotto est al dente, ajoutez le parmesan et le mascarpone, laissez tirer à couvert hors du feu. Ajoutez la courge et les chanterelles, remuez et servez aussitôt.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. @grizzlymog

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.