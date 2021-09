Éditorial - «Mon Rumine, ma bataille»… gagnée!

Les musées des sciences tiennent leur revanche depuis un joli bout de temps sur leur réputation d’institutions trop pointues dans le meilleur des cas, ou trop poussiéreuse dans le pire! Ils sont même très tendance et cartonnent au hit parade des institutions les plus fréquentées dans un constat partagé sur le plan international. Mais voilà… pour profiter d’une telle locomotive patrimoniale, culturelle et éducative – sans oublier la force de frappe touristique – encore faut-il avoir la matière.

Ces centaines, ces milliers d’objets et de témoins qui racontent le passé pour poser l’avenir avec des expériences qui donnent envie d’explorer l’univers de la connaissance. Ce trésor, ciment des sociétés, le canton de Vaud était assis dessus tel un vieux roi un peu las en son Palais de Rumine. Le Musée cantonal des beaux-arts ayant laissé sa place, le voilà enfin réveillé avec un projet de Palais des savoirs qui scelle l’union sacrée des sciences contre les docteurs en tout essaimant sur les réseaux sociaux, là où la vérification des faits ne fait pas vraiment loi!

La beauté de l’histoire

Les musées ont ici un rôle de paratonnerre à jouer qu’il ne faudrait pas oublier, si ce n’est d’arbitre, et celui que le Canton de Vaud annonce pluridisciplinaire dès 2028 mêlant la zoologie, la botanique, la géologie, l’histoire, l’archéologie avec les lettres promet de parler encore plus haut et plus fort. Et ce ne sont pas des promesses électorales, ni même le contenu d’une conférence de presse validant les contours à 45 ou 50 millions de francs du nouveau Rumine, ce sont des faits, et toute la beauté de cette histoire.

«Les directeurs des collections et leurs équipes ont déjà montré sur trois expositions leur savoir-faire en mode Palais des savoirs.»

Pour affirmer qu’ils carburaient à l’idée d’être acteurs d’une société de la connaissance – parce qu’ils en savent l’urgence –, les directeurs des collections cantonales et leurs équipes ont déjà montré sur trois expositions leur savoir-faire en mode Palais des savoirs. Mieux, tous ensemble, ils se sont taillés des costumes d’activistes et d’as de la communication en additionnant des slogans dès le dernier jour de l’aventure du MCBA du côté de la Riponne. Imprimant des top bags aux couleurs de «Rumine, ah wow, wow», «Je suis Rumine», «Mon Rumine, ma bataille». Dans «Cosmos», «Exotic?» et en ce moment dans «Froid», ils ont exposé leur envie de gagner cette bataille. On aurait aimé que les politiques les mettent en première ligne au moment de leur donner les moyens pour y parvenir.

