Etienne Daho revient – «Mon style vocal? Chanter au lit en fumant des clopes» Pierrot lunaire de la pop à la française, le chanteur s’amuse à «Tirer la nuit sur les étoiles», son 13e disque. Coup de fil. Francois Barras

Etienne Daho, le queer lui va si bien.

Allô, Daho? Inoxydable, la voix coule comme miel dans le téléphone, mélange d’insolence juvénile et de politesse cajoleuse qui, mis en musique, a créé la plus singulière – et durable – aventure pop «made in France». Etienne Daho, 67 ans, a beau convoquer au fil de la conversation la multitude de ses influences, de Jack Kerouac à Dusty Springfield en passant par Rimbaud et Marianne Faithfull, c’est un artiste finalement unique, immédiatement reconnaissable, forcément attirant qui publie son nouvel album, le 13e.