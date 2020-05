L’invité – «Mon tram pour un arbre» ou comment léser l’intérêt public Xavier de Haller déplore l’abandon de la rampe routière Vigie-Gonin prévue dans le cadre de la construction du futur tram lausannois T1. Opinion Xavier de Haller

Le Conseil d’État et la Municipalité de Lausanne ont donc choisi de rejouer une mauvaise adaptation de la pièce «Richard III» de Shakespeare. Ils ont décidé de remettre en jeu la réalisation du tram T1 qui doit relier l’Ouest lausannois au centre-ville par manque de courage politique.

Autrement dit, ils ont fait de l’électoralisme primaire. Ils ont mis en balance la réalisation d’une infrastructure de transports publics destinée à transporter 11 millions de voyageurs par an avec le sauvetage de quelques arbres, qui auraient dû être replantés. Cette décision est particulièrement incompréhensible dès lors que le financement de ce projet était garanti, que des accords avaient été trouvés avec les milieux concernés et que les autorités judiciaires avaient validé le projet.

«Il est erroné d’affirmer que le projet date d’un autre temps»

Les opposants à la construction de la rampe Vigie-Gonin n’ont de cesse de répéter que ce projet date d’un autre temps et qu’il fait la part belle au transport individuel motorisé. Cette allégation ne résiste pas à une analyse rigoureuse.

Pour mémoire, les autorités communales ont toujours allégué que la rampe Vigie-Gonin était une mesure vitale au fonctionnement du projet. La fermeture du segment Vigie-Europe de la route de Genève est essentielle pour garantir les cadences du tram et elle implique de dévier le transport individuel motorisé en direction de la rue de la Vigie puis vers le haut de la rue Jean-Jacques-Mercier au moyen d’un barreau routier.

Cette mesure permet de garantir le flux de circulation empruntant la rue de Genève, de permettre les sorties prioritaires des véhicules du Service de protection et de sauvetage et de réorganiser le pont Chauderon afin de prioriser les transports publics sur cet ouvrage. Ainsi, il est erroné d’affirmer que le projet date d’un autre temps.

Premièrement, le projet a fait l’objet de deux préavis en 2011 et 2016 et, partant, d’autant de décisions politiques récentes. Ces décisions se fondaient sur des besoins, des études et les connaissances actuelles.

Adapté aux besoins

Deuxièmement, l’objet principal du projet est la construction d’un tram adapté aux besoins de l’agglomération. Dans ce cadre, il est prévu de fermer des routes au trafic individuel motorisé. La rampe Vigie-Gonin n’est en définitive qu’une mesure d’accompagnement permettant de prioriser les transports publics sur les autres axes.

Enfin, la récente crise sanitaire que nous avons traversée pourrait modifier certaines habitudes. Ainsi, la fréquentation des transports publics risque d’être fortement impactée et la nécessité de pouvoir disposer d’un réseau routier moderne sera essentielle.

L’heure est plus que jamais à la complémentarité des modes de transports et les transports publics doivent cohabiter avec le transport individuel motorisé. Tout projet visant à exclure l’un de ces deux modes de transport au profit de l’autre ne sert pas l’intérêt public et doit être combattu.